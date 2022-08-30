Новости мира: комендантский час ввели в Ираке

Власти Ирака объявили вторник 30 августа нерабочим днем из-за столкновений. В стране ввели комендантский час. В Багдаде сторонники шиитского имама ас-Садра с оружием прорвались в особо охраняемую "зеленую зону". Блокировали работу местного кабмина, захватили республиканский дворец, танцевали на столах и даже купались в бассейне. Число погибших в результате столкновений достигло двух десятков, более 300 получили ранения. Иностранные дипмиссии эвакуировали сотрудников.

Протесты начали разгораться и в Индонезии. Тысячи людей по всей стране вышли на улицы и выступили против повышения цен на топливо. Жгли шины и чучела, перекрывали дороги и останавливали грузовики с топливом. Цены на бензин и дизель подскочили чуть ли не вдвое, вслед за этим начали резко дорожать и продукты.