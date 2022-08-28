Франция сообщила о потерях из-за отсутствия туристов из РФ

Лазурный берег Европы не досчитается 50 миллионов евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщили в туристическом комитете Франции.

Сейчас на пляжах французской ривьеры в основном отдыхают путешественники из Азии, Америки и Европы. Россияне там тоже есть, но они в меньшинстве.

Как туристы из РФ добираются до Франции и какая сейчас ситуация на Лазурном берегу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

