Москвичам рассказали о главных новостях российских регионов

Глава Забайкальского края попросил у правительства 6 миллиардов рублей в виде субсидий для ликвидации последствий паводка. Эта сумма необходима для того, чтобы построить 14 новых и отремонтировать 46 действующих гидротехнических сооружений. Из-за обильных осадков в Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент, по сообщению местных властей, более тысячи участков и 559 жилых и дачных домов подтоплены.

В Челябинской области загорелся участок газопровод "Бухара – Урал". Пострадавших нет. Уточняется, что ЧП никак не отразилось на потребителях. Поврежденная часть относится к вспомогательной. Газ продолжает поступать без перебоев по параллельным ниткам газопровода. Задвижку трубы перекрыли, ситуацию контролируют сотрудники экстренных служб и технические специалисты.

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем в полтора раза – до 78 тысяч гектаров. Больше всего территория, охваченная огнем, увеличилась в Якутии. В якутском селе Арылах сгорели несколько домов. К настоящему времени пламя локализовали, на месте работают волонтеры и пожарные.

В Пермском крае минувшей ночью произошла авария на реке Кама. Катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей, груженной лесом. В результате девять человек обратились за медицинской помощью, один пострадавший госпитализирован. Оба судна после столкновения остались на плаву. На место происшествия выехал транспортный прокурор региона.

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