Магазины H&M в российских регионах могут открыться в конце августа

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Шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) планирует открыть свои магазины в России для распродажи нереализованного товара ретейлера после 20 августа, сообщает газета "Известия".

"Точные даты в регионах по прежнему неизвестны, так же как и в Москве", – отметили в "Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан".

Уточняется, что управляющие торговыми центрами в городах-миллионниках уведомлены о данном решении.

Товары будут реализовываться по обычным ценам, при этом россиянам будут предложены вещи из весенней коллекции, в то время как товары нового сезона представлены не будут.

Ранее в Минпромторге сообщили, что шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) приняла решение продать свой бизнес в России. При этом покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран.

H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

18 июля стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.

