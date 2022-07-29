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Происшествия

29 июля, 20:37

МВД Грузии сообщило о 8 погибших при крушении спасательного вертолета

происшествияза рубежом

Фото: телеграм-канал Baza

В результате крушения вертолета пограничной полиции погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.

Глава ведомства также сообщил о гибели иностранного туриста, на спасение которого вылетел вертолет. При этом гражданин Грузии, находившийся вместе с ним на параплане, выжил, в настоящее время он находится в больнице.

"Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или (это произошло. – Прим. ред.) по вине ветра, покажет экспертиза", – заявил Гомелаури.

Министр подчеркнул, что после случившегося необходимо приостановить полеты на парапланах и разобраться в том, почему происходят падения этих летательных средств. Глава МВД Грузии убежден, что по результатам проведенных проверок может быть принято решение о выдаче лицензий лишь тем, кто умеет профессионально управлять парапланами.

Ранее стало известно, что вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури.

Отмечалось, что вертолет вылетел на операцию по спасению парапланеристов, потерпевших аварию, но сам потерял управление и упал. Помимо членов экипажа, на борту находились спасатели и медики.

Вертолет пограничной службы МВД разбился в Гудаури

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