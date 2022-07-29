МВД Грузии сообщило о 8 погибших при крушении спасательного вертолета

29 июля, 20:37
Фото: телеграм-канал Baza
В результате крушения вертолета пограничной полиции погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.
Глава ведомства также сообщил о гибели иностранного туриста, на спасение которого вылетел вертолет. При этом гражданин Грузии, находившийся вместе с ним на параплане, выжил, в настоящее время он находится в больнице.
"Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или (это произошло. – Прим. ред.) по вине ветра, покажет экспертиза", – заявил Гомелаури.
Министр подчеркнул, что после случившегося необходимо приостановить полеты на парапланах и разобраться в том, почему происходят падения этих летательных средств. Глава МВД Грузии убежден, что по результатам проведенных проверок может быть принято решение о выдаче лицензий лишь тем, кто умеет профессионально управлять парапланами.
Ранее стало известно, что вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури.
Отмечалось, что вертолет вылетел на операцию по спасению парапланеристов, потерпевших аварию, но сам потерял управление и упал. Помимо членов экипажа, на борту находились спасатели и медики.
Вертолет пограничной службы МВД разбился в Гудаури
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: