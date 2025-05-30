Еще одно дело возбуждено после массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

Еще одно дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Москве после отравления на теплоходе "Михаил Булгаков". Об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, с 19 по 29 мая теплоход совершал круиз по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Во время путешествия у 79 пассажиров, включая 6 детей, выявили симптомы ротавирусной инфекции. Следователи проводят необходимые экспертизы, устанавливают причины отравления.

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