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30 мая, 17:15

Происшествия

Еще одно дело возбуждено после массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

Еще одно дело возбуждено после массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

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Еще одно дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Москве после отравления на теплоходе "Михаил Булгаков". Об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, с 19 по 29 мая теплоход совершал круиз по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Во время путешествия у 79 пассажиров, включая 6 детей, выявили симптомы ротавирусной инфекции. Следователи проводят необходимые экспертизы, устанавливают причины отравления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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