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30 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: последствия двух взрывов во Владивостоке устранены

Новости регионов: последствия двух взрывов во Владивостоке устранены

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Последствия двух взрывов во Владивостоке устранены, сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края. Жертв и повреждений нет. Ранее два взрыва произошли в районе бухты Десантная. Территория была оцеплена, также перекрыли движение транспорта на ближайших дорогах. С места взрыва увезли два автомобиля, накрытых брезентом.

МЧС проверило детские лагеря к началу летнего отдыха, сообщили в ведомстве. Весь май специалисты выезжали в организации и следили за выполнением требований пожарной безопасности. Отмечается, что за последние два года возгораний в детских лагерях и санаториях не было. Однако на данный момент в некоторых регионах, в частности в Бурятии, наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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