Паводок под Курганом начал отступать. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до 843 сантиметров. Как сообщает региональное управление МЧС России, это на семь сантиметров ниже отметки "опасное явление".

Тем не менее значительные территории по-прежнему остаются затоплены. В основном это участки с одноэтажной застройкой. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от паводков в регионе может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.