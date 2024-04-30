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30 апреля, 22:45

Происшествия

Паводок под Курганом начал отступать

Паводок под Курганом начал отступать

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Паводок под Курганом начал отступать. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до 843 сантиметров. Как сообщает региональное управление МЧС России, это на семь сантиметров ниже отметки "опасное явление".

Тем не менее значительные территории по-прежнему остаются затоплены. В основном это участки с одноэтажной застройкой. По словам губернатора Вадима Шумкова, ущерб от паводков в регионе может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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