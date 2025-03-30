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Новости

30 марта, 23:30

Происшествия

Новости регионов: ресторан загорелся в Вологде из-за масла во фритюре

Новости регионов: ресторан загорелся в Вологде из-за масла во фритюре

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Пожар произошел из-за масла во фритюре в ресторане на территории Вологды. По предварительным данным, горит кровля здания на 900 "квадратах". На месте происшествия находятся 40 спасателей. Для тушения они привлекли 12 единиц специальной техники. Никто в результате пожара не пострадал.

В Санкт-Петербурге задержали таксиста, который устроил массовое ДТП. Как рассказали в региональном главке МВД, водитель попытался скрыться от сотрудников ГАИ. В результате мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, а также задел две стоящие неподалеку иномарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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