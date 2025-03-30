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30 марта, 09:15

Происшествия

Третий спецборт из России прибыл на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Третий спецборт из России прибыл на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

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Спецборт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Мьянму, пострадавшую от мощного землетрясения. Он состоит из реанимационного, терапевтического и перевязочного блоков. Также самолет доставил в зону бедствия дополнительную группу из 50 спасателей и медиков.

Это уже третий российский борт, направленный на помощь пострадавшим. На месте уже работают анестезиологи, инфекционисты и травматологи Федерального центра медицины катастроф РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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