Третий спецборт из России прибыл на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Спецборт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Мьянму, пострадавшую от мощного землетрясения. Он состоит из реанимационного, терапевтического и перевязочного блоков. Также самолет доставил в зону бедствия дополнительную группу из 50 спасателей и медиков.

Это уже третий российский борт, направленный на помощь пострадавшим. На месте уже работают анестезиологи, инфекционисты и травматологи Федерального центра медицины катастроф РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.