30 января, 14:15Происшествия
Авиакатастрофа в США могла произойти в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта
Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в США могло произойти в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Вашингтона. Об этом сообщила диспетчер.
Сейчас выясняется, как в зоне гражданских полетов оказался военный вертолет. Продолжается и поисково-спасательная операция. Оба борта рухнули в воду. По предварительным данным, выживших нет.
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