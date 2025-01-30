Авиакатастрофа в США могла произойти в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта

Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в США могло произойти в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Вашингтона. Об этом сообщила диспетчер.

Сейчас выясняется, как в зоне гражданских полетов оказался военный вертолет. Продолжается и поисково-спасательная операция. Оба борта рухнули в воду. По предварительным данным, выживших нет.

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