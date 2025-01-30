Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер за 20 секунд до столкновения в Вашингтоне

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Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил пилота вертолета пропустить пассажирский самолет. Это следует из записи переговоров, которая попала в распоряжение РИА Новости.

Однако пилот вертолета ничего не ответил на просьбу диспетчера. Спустя 20 секунд на записи слышен вскрик женщины, предположительно, второго диспетчера. Еще через 16 секунд звучит вопрос: "Ты видел это?"

Диспетчер просила всех оставаться на месте, а через минуту уведомила о падении самолета с вертолетом в реку. Сразу после этого пожарной службе сообщили об инциденте.

"Самолет, вероятно, упал посредине реки. Я видела огненный шар, и потом он исчез. После их падения в реку я не видела ничего", – рассказала она.

Кроме того, всех пилотов предупредили о закрытии аэропорта и взлетно-посадочных полос (ВПП). Диспетчеры на фоне ЧП в небе над Вашингтоном предлагали другим рейсам перенаправляться в аэропорты, в том числе в Балтимор или на авиабазу Эндрюс.

Неподалеку от места происшествия оказался борт авиакомпании JetBlue, экипаж которого видел столкновение самолета и вертолета. В связи с ЧП диспетчер попросил пилотов сообщить, как они планируют менять свой маршрут.

Диспетчер предположила, что авиакатастрофа могла произойти в 800 метрах от одной из ВПП. При этом, как утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на передававшиеся самолетом сведения о местоположении, столкновение пассажирского судна и вертолета произошло на высоте около 90 метров над Вашингтоном.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме сообщили, что причиной стало столкновение с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

Всего на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в вертолете – трое. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщал ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс.

