В Кремле прокомментировали авиакатастрофу в США

Появились данные о том, что на борту самолета Bombardier CRJ70, который упал в реку Потомак в Вашингтоне, находились российские фигуристы и другие сограждане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что планов по контактам Владимира Путина с главой Штатов Дональдом Трампом по вопросу авиакатастрофы пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.