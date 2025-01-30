Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 12:30

Происшествия

В Кремле прокомментировали авиакатастрофу в США

В Кремле прокомментировали авиакатастрофу в США

Путин поручил ускорить развитие беспилотной авиации в России

Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом

Владимиру Путину презентовали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Путин вручил ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы

Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах

Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в Ленинградской области

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 9,5%

Появились данные о том, что на борту самолета Bombardier CRJ70, который упал в реку Потомак в Вашингтоне, находились российские фигуристы и другие сограждане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что планов по контактам Владимира Путина с главой Штатов Дональдом Трампом по вопросу авиакатастрофы пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьпроисшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика