Эксперт Лукашевич назвал вопиющим случаем авиакатастрофу в Вашингтоне

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Авиакатастрофа под Вашингтоном является вопиющим случаем, заявил авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с Москвой 24.

"Это редчайший случай. Вопиющий. Потому что это грубейшая ошибка, во-первых, диспетчерских служб – в зоне аэропорта всегда интенсивное движение. Во-вторых, действия военных", – отметил специалист.

По словам Лукашевича, ЧП случилось из-за абсолютной рассогласованности между гражданскими и военными диспетчерами. Эксперт добавил, что Штаты продолжат удивлять своими действиями.

"Военной авиации среди гражданских самолетов вообще не должно было быть в принципе", – подчеркнул он.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Официальной информации о количестве погибших и выживших не поступало, но СМИ отмечают, что спасатели достали из реки более 30 тел умерших пассажиров.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы.

Между тем авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

