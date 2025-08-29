Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 10:30

Происшествия

Новости мира: пилот погиб во время тренировочного полета истребителя F-16 в Польше

Новости мира: пилот погиб во время тренировочного полета истребителя F-16 в Польше

Массовое ДТП произошло на 33-м километре внутренней стороны МКАД

Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Новости регионов: спасатели нашли 4 грибников, заблудившихся в лесу Сахалина

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

"Родительский контроль" появится в ChatGPT после гибели подростка в США

ДТП с грузовиками произошло на шоссе Энтузиастов в Москве

Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки

В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге

Новости регионов: в Петербурге проверят водителя автобуса, который зажал дверью пассажирку

Пилот погиб во время тренировочного полета на истребителе F-16 в Польше. Он готовился к авиашоу в Радоме. Мужчина не успел катапультироваться.

В столице Йемена Сане в результате израильского авиаудара, предположительно, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Целью израильских истребителей мог быыть жилой дом в южном районе Хадда, что привело к гибели четырех человек, включая ар-Рахави и его соратников.

В японском городе Тоеакэ хотят запретить пользоваться смартфонами и планшетами более двух часов в день. По словам городских властей, такая мера поможет побороть цифровую зависимость. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятехнологииза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика