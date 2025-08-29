29 августа, 10:30Происшествия
Новости мира: пилот погиб во время тренировочного полета истребителя F-16 в Польше
Пилот погиб во время тренировочного полета на истребителе F-16 в Польше. Он готовился к авиашоу в Радоме. Мужчина не успел катапультироваться.
В столице Йемена Сане в результате израильского авиаудара, предположительно, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Целью израильских истребителей мог быыть жилой дом в южном районе Хадда, что привело к гибели четырех человек, включая ар-Рахави и его соратников.
В японском городе Тоеакэ хотят запретить пользоваться смартфонами и планшетами более двух часов в день. По словам городских властей, такая мера поможет побороть цифровую зависимость. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении.
