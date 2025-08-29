Новости регионов: спасатели нашли 4 грибников, заблудившихся в лесу Сахалина

На Сахалине нашли 4 грибников, которые неделю назад ушли в лес. Их, в том числе 15-летнего подростка, обнаружили в районе реки Гулька. Они в порядке. К поискам привлекались 25 человек и 6 единиц техники.

В Симферопольском районе Крыма локализован крупный пожар. Сухая трава загорелась между селами Равнополье и Кольчугино. Пламя распространилось на 70 гектаров, ситуацию усугублял сильный ветер. По данным МЧС, на месте работают 105 спасателей и 29 единиц техники.

Рейс U6-378 Сочи – Москва, задержанный более чем на 2 часа, экстренно сел в аэропорту курорта из-за отказа двигателя. По словам пассажиров, после взлета произошел хлопок.

