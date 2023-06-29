Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Происшествия

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях

В Москве прекращено движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово

На Ленинградском вокзале загорелся торговый павильон

Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная

Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы

Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе в Нижнем Новгороде

Новости часа: прошедший в Москве дождь стал самым сильным с начала года

Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после пожара на территории химического завода

Стало известно об одном погибшем после пожара в Нижнем Новгороде

Бизнес-центр "Северное сияние" эвакуировали в Москве

Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, где ранее сошли с рельсов два грузовых вагона, восстановили в обоих направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов. Пострадавших в результате не выявили. В РЖД уточнили, что угрозы экологии нет.

Юго-Западная транспортная прокуратура приступила к расследованию ситуации. На территорию ЧП направили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика