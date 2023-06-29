Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях

Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, где ранее сошли с рельсов два грузовых вагона, восстановили в обоих направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов. Пострадавших в результате не выявили. В РЖД уточнили, что угрозы экологии нет.

Юго-Западная транспортная прокуратура приступила к расследованию ситуации. На территорию ЧП направили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.