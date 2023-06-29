В РЖД опровергли сообщения об эвакуации пассажиров с Павелецкого вокзала в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Информация об эвакуации пассажиров с Павелецкого вокзала в Москве является недостоверной. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе РЖД.

Об эвакуации пассажиров с вокзала на Павелецкой площади ранее сообщили СМИ.

По информации компании, на вокзале проводили плановую проверку систем оповещения пассажиров. Об учениях предупредили заранее.



"Вокзал работал и продолжает функционировать в штатном режиме", – проинформировали в РЖД, отметив, что учения не повлияли на ситуацию с прибытием и отправлением поездов.

Ранее в Москве эвакуировали находящихся в Останкинской башне. В экстренные службы поступило сообщение о "минировании" объекта. В ходе проверки угроз обнаружено не было.



Спецслужбы РФ дважды проверили Останкинскую телебашню из-за угроз "минирования"