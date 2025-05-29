Роспотребнадзор установил, что пассажиры теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом

В Роспотребнадзоре установили, что пассажиры круизного теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом. За 10 дней круиза за медпомощью обратились более 100 человек, уточнили в ведомстве.

Часть пассажиров сняли с борта в Угличе с симптомами острой кишечной инфекции. Всех заболевших изолировали, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет. Всего на борту было 244 пассажира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.