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29 мая, 23:15

Происшествия

Роспотребнадзор установил, что пассажиры теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом

Роспотребнадзор установил, что пассажиры теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом

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В Роспотребнадзоре установили, что пассажиры круизного теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом. За 10 дней круиза за медпомощью обратились более 100 человек, уточнили в ведомстве.

Часть пассажиров сняли с борта в Угличе с симптомами острой кишечной инфекции. Всех заболевших изолировали, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет. Всего на борту было 244 пассажира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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