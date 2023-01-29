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29 января, 21:15

Происшествия

В Сомали обстреляли российский вертолет, пострадавших нет – посольство РФ в Джибути

В Сомали обстреляли российский вертолет, пострадавших нет – посольство РФ в Джибути

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Российский вертолет компании Utair, задействованный в гуманитарной миссии ООН в Сомали, был обстрелян в аэропорту сомалийской столицы Могадишо. Инцидент произошел 23 января, сообщили в российском посольстве в Джибути.

По данным дипмиссии, никто не пострадал. Российские пилоты продолжают работу в штатном режиме. Однако воздушное судно получило незначительный ущерб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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