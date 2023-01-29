29 января, 21:15Происшествия
В Сомали обстреляли российский вертолет, пострадавших нет – посольство РФ в Джибути
Российский вертолет компании Utair, задействованный в гуманитарной миссии ООН в Сомали, был обстрелян в аэропорту сомалийской столицы Могадишо. Инцидент произошел 23 января, сообщили в российском посольстве в Джибути.
По данным дипмиссии, никто не пострадал. Российские пилоты продолжают работу в штатном режиме. Однако воздушное судно получило незначительный ущерб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.