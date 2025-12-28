Новости регионов: автосервис загорелся в Сочи

В Сочи загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В результате пострадали 3 человека, в том числе 17-летняя девушка.

Два ребенка провалились под лед в подмосковной Балашихе. Братья 9 и 11 лет катались с горки у воды в районе жилого комплекса. В какой-то момент ватрушка вылетела на замерзшую реку, и поверхность не выдержала.

В Краснодаре выпал первый снег с начала зимы. Город окутала метель. На уборку и обработку дорог вышли более 600 человек.

