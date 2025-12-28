Форма поиска по сайту

28 декабря, 19:30

Происшествия

Новости регионов: автосервис загорелся в Сочи

Новости регионов: автосервис загорелся в Сочи

Экс-хозяин львицы пожертвовал 500 тыс рублей на ее реабилитацию

Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

Новости мира: сугробы в Нью-Йорке достигли высоты 25 сантиметров

Трубы замерзли и затопили первый этаж в элитном жилом комплексе Москвы

Новости мира: рекордные дожди в Калифорнии привели к гибели людей

Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

Грузовик перевернулся в подмосковном Домодедово

Новости регионов: мощный циклон надвигается к побережью Сочи

В Сочи загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В результате пострадали 3 человека, в том числе 17-летняя девушка.

Два ребенка провалились под лед в подмосковной Балашихе. Братья 9 и 11 лет катались с горки у воды в районе жилого комплекса. В какой-то момент ватрушка вылетела на замерзшую реку, и поверхность не выдержала.

В Краснодаре выпал первый снег с начала зимы. Город окутала метель. На уборку и обработку дорог вышли более 600 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

