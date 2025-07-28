Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

Соучастник теракта в "Крокус Сити Холле" Фаридуни Шамсидин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проводил разведку на месте за две недели до случившегося, пишут СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела.

В марте 2024 года мужчина посетил концерт исполнителя Алессандро Сафина и изучил схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

В день теракта злоумышленник приехал в "Крокус" за четыре часа до атаки. Тогда он узнал, где находится охрана, а данные передал сообщникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.