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28 июля, 07:15

Происшествия

Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

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Соучастник теракта в "Крокус Сити Холле" Фаридуни Шамсидин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проводил разведку на месте за две недели до случившегося, пишут СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела.

В марте 2024 года мужчина посетил концерт исполнителя Алессандро Сафина и изучил схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

В день теракта злоумышленник приехал в "Крокус" за четыре часа до атаки. Тогда он узнал, где находится охрана, а данные передал сообщникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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