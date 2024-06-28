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28 июня, 13:15

Происшествия

Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

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Роспотребнадзор попросил Люблинский суд Москвы приостановить работу сервиса "Кухня на районе" на 90 суток.

Представитель надзорного ведомства указал, что это необходимо для продолжения санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.

Всего, по данным Роспотребнадзора, едой сервиса отравились не менее 188 человек. Все они покупали салат "Лобио" в "Кухне на районе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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