Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

Роспотребнадзор попросил Люблинский суд Москвы приостановить работу сервиса "Кухня на районе" на 90 суток.

Представитель надзорного ведомства указал, что это необходимо для продолжения санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.

Всего, по данным Роспотребнадзора, едой сервиса отравились не менее 188 человек. Все они покупали салат "Лобио" в "Кухне на районе".

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