ВСУ обстреляли Киевский район Донецка 28 мая

ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, по жилым домам было выпущено около десяти боеприпасов западного производства. По предварительной версии, огонь велся из гаубиц М777, которые передали украинской армии США.

Обстрелу со стороны украинских позиций подверглась и Волноваха. Как сообщили в руководстве ДНР, по городу выпустили три ракеты.

Всего за 28 мая украинские войска обстреляли территорию Донецкой народной республики 29 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24