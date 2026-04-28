Новости мира: пассажирский самолет разбился в Южном Судане

Пассажирский самолет разбился на подлете к столице Южного Судана Джубе. Погибли 14 человек, включая пилота, сообщают кенийские СМИ. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости на фоне непогоды.

Кубинские гостиницы вынуждены закупать горючее и другие товары на черном рынке на фоне ужесточения блокады США. Об этом сообщает один из принимающих туроператоров на Кубе. Стоимость жизни в Гаване значительно выросла. Подорожали продукты и топливо, из аптек исчезли лекарства.

