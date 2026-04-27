Дендролог объяснил, почему деревья в Москве падают при мокром снеге и ветре

Главная причина падения деревьев в Москве заключается в недоразвитии корневой системы из-за дорожных работ этой зоне, сообщил дендролог Алексей Бураков.

Из-за мокрого снега и сильного ветра в городе повалило много деревьев, ряд столичных парков закрыт в целях безопасности. Зафиксировано много мелких ДТП. Некоторые сервисы каршеринга временно вывели из аренды машины на летней резине, так как передвигаться на них по городу сейчас опасно.

Страховщики напомнили, что если на автомобиль упало дерево, самостоятельно убирать его нельзя. Следы происшествия не стоит ликвидировать до фиксации.

