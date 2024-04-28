Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень-Омск из-за половодья

Многокилометровые пробки образовались на федеральной трассе Тюмень-Омск. Из-за половодья на реке Ишим в пути застряли десятки большегрузов.

Автоинспекторы вручную регулируют движение. Машины пропускают в реверсивном режиме. Водителей призывают отказаться от поездок по этому участку дороги.

Туристы столкнулись с медведем на прогулке в горах Сочи. Дикий зверь гулял по тропе под названием "Кругозор Ефремова".

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