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28 апреля, 23:30

Происшествия

Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень-Омск из-за половодья

Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень-Омск из-за половодья

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Земляную насыпь укрепляют на трассе Тюмень-Омск для защиты от разлившегося Ишима

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Многокилометровые пробки образовались на федеральной трассе Тюмень-Омск. Из-за половодья на реке Ишим в пути застряли десятки большегрузов.

Автоинспекторы вручную регулируют движение. Машины пропускают в реверсивном режиме. Водителей призывают отказаться от поездок по этому участку дороги.

Туристы столкнулись с медведем на прогулке в горах Сочи. Дикий зверь гулял по тропе под названием "Кругозор Ефремова".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиявидеоживотныерегионыАнастасия Трегубова
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