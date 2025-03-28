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28 марта, 19:30

Происшествия

ВСУ нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области

ВСУ нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области

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ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Боевики нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

Для этого, по данным Минобороны, они использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. Два десятка дронов ВСУ нацелили на энергообъекты в Саратовской области, их уничтожили российские силы ПВО. До этого артобстрелы зафиксировали также в Белгородской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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