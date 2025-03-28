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28 марта, 18:30

Происшествия

Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года стали действия капитана

Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года стали действия капитана

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Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года стали действия капитана при посадке судна.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предоставил окончательный отчет по расследованию катастрофы в Шереметьево. Эксперты выяснили, что пилот допустил ошибки при управлении, в результате самолет несколько раз отделялся от полосы и после третьего приземления загорелся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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