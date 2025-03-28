Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

Вертолет МЧС достиг места схода лавины, где находились туристы московского горного клуба МГУ. Под снегом оказались шесть человек, предварительно, известно о четырех погибших и одном пострадавшем.

Кроме того, к месту трагедии сотрудники МЧС идут пешком. Группа москвичей вышла 23 марта из поселка Синегорье. Лавина сошла в районе перевала "Дядя Ваня". Возбуждено уголовное дело.

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