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28 марта, 07:15

Происшествия

Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

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Вертолет МЧС достиг места схода лавины, где находились туристы московского горного клуба МГУ. Под снегом оказались шесть человек, предварительно, известно о четырех погибших и одном пострадавшем.

Кроме того, к месту трагедии сотрудники МЧС идут пешком. Группа москвичей вышла 23 марта из поселка Синегорье. Лавина сошла в районе перевала "Дядя Ваня". Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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