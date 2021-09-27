Волонтеры спасают животных из дома в Ногинске, где произошел взрыв

В Ногинске в доме, где произошел взрыв, оказались заперты домашние животные. Сейчас их спасают волонтеры.

Спецтехнику использовать нельзя, так как есть риск обрушения. Дом сильно поврежден взрывом, и людей туда не пускают.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.