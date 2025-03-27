После трагедии с российскими туристами в Египте экстренно отменили погружения батискафов

После аварии у берегов Хургады погружения батискафов экстренно отменены. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным Генконсульства РФ, число погибших россиян возросло до 5, двое из них – дети.

В АТОР также рассказали, что пострадавшие туристы получают необходимую помощь. Все расходы по эвакуации и лечению берет на себя страховая компания.

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