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27 марта, 17:15

Происшествия

После трагедии с российскими туристами в Египте экстренно отменили погружения батискафов

После трагедии с российскими туристами в Египте экстренно отменили погружения батискафов

Генконсульство РФ сообщило, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около Хургады

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После аварии у берегов Хургады погружения батискафов экстренно отменены. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным Генконсульства РФ, число погибших россиян возросло до 5, двое из них – дети.

В АТОР также рассказали, что пострадавшие туристы получают необходимую помощь. Все расходы по эвакуации и лечению берет на себя страховая компания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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