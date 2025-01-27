На востоке Москвы устраняют последствия аварии с каршерингом

На востоке Москвы произошла массовая авария с участием двух автомобилей каршеринга и одного частного автомобиля. В результате столкновения два транспортных средства выбросило на тротуар, они получили значительные повреждения.

Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе ЦОДД, происшествие не оказало серьезного влияния на дорожное движение.

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