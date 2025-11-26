Дети из рехаба в Подмосковье получили значительный урон психике

В подмосковном Дедовске обнаружили частный реабилитационный центр, где вместо лечения детей от зависимостей применяли пытки и избиения. Психиатр Василий Шуров заявил, что это учреждение не имеет отношения к реальной реабилитации.

Детям был нанесен значительный урон психике. Теперь им потребуется длительное восстановление после пребывания в этом центре. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Ольга Врадий, 23 ноября 16-летний подросток с множественными травмами был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.