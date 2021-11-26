Авария произошла на Рязанском проспекте в Москве. Столкновение машин произошло в районе дома № 57. Кадры с места ДТП прислали очевидцы.

На месте работают медики и полицейские. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

