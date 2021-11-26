Пожар произошел в многоквартирном доме в Ховрине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в многоквартирном доме на севере Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, пожар произошел в столичном районе Ховрино на улице Дыбенко.

"Возгорание на верхнем этаже", – уточнил источник.

В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы города. Идет эвакуация жильцов.

Ранее возгорание случилось на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте в Москве. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из здания при помощи автолестниц удалось спасти 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.

Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповской, а также по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.