В Пушкине пьяный мужчина уснул в витрине с сыром

Пьяный мужчина уснул в продуктовом магазине в подмосковном Пушкине. Он вломился туда ночью, оценил ассортимент, а потом уснул. Мужчину разбудила полиция и отвезла в участок выяснять все обстоятельства произошедшего.

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