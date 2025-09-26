Новости регионов: около 10 человек скончались после отравления алкоголем в Ленобласти

Около 10 человек скончались после отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Правоохранители задержали двух подозреваемых в продаже. Одним из них оказался 79-летний местный житель. Ранее он уже был судим за незаконный оборот алкоголя.

Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли локомотив и 16 вагонов с топливом. Водитель фуры погиб. Пострадали машинист и помощник машиниста.

