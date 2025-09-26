Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: около 10 человек скончались после отравления алкоголем в Ленобласти

Новости регионов: около 10 человек скончались после отравления алкоголем в Ленобласти

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

Склад с упаковками сигарет сгорел в Ижевске

Новости мира: полиция арестовала семерых протестующих в Нидерландах

Новости регионов: ДТП с участием пешехода произошло в Санкт-Петербурге

Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Появились кадры смертельного ДТП в Прибрежном проезде Москвы

Трех россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Аланье, подготовят к эвакуации

На севере Москвы ликвидируют последствия смертельной аварии

Около 10 человек скончались после отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Правоохранители задержали двух подозреваемых в продаже. Одним из них оказался 79-летний местный житель. Ранее он уже был судим за незаконный оборот алкоголя.

Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли локомотив и 16 вагонов с топливом. Водитель фуры погиб. Пострадали машинист и помощник машиниста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика