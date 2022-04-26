Мем "Девочка-катастрофа" заметили во время пожара в Котласе

Видео пожара в поселке Котлас, что в Архангельской области, сравнили со знаменитым мемом "Девочка-катастрофа". На кадрах горит двухэтажный деревянный дом. И его, расположившись на лавочках на детской площадке, невозмутимо разглядывают местные жители. Кто-то качается с ребенком на качелях, что напоминает "Девочку-катастрофу" – мем, ставший вирусным в социальных сетях.

Но еще большее сходство пользователи отметили с кадрами другого пожара – в городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе. Он случился в 2019 году. Тогда мальчик, который раскачивался на качелях на фоне пылающего деревянного дома, собрал в Сети десятки тысяч просмотров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.