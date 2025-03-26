26 марта, 23:15Происшествия
Полиция проверит тренера Алексея Дудченко, подозреваемого в жестоком обращении с детьми
Полиция проверяет действия тренера по спортивной гимнастике Алексея Дудченко. Заявление от матери одного из воспитанников чемпиона мира поступило в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.
По словам женщины, после тренировок она обнаружила на теле ребенка кровоподтеки. Помимо телесных повреждений, мальчику нанесли психологическую травму, уверяет женщина.
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