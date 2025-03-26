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26 марта, 23:15

Происшествия

Полиция проверит тренера Алексея Дудченко, подозреваемого в жестоком обращении с детьми

Полиция проверит тренера Алексея Дудченко, подозреваемого в жестоком обращении с детьми

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Полиция проверяет действия тренера по спортивной гимнастике Алексея Дудченко. Заявление от матери одного из воспитанников чемпиона мира поступило в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

По словам женщины, после тренировок она обнаружила на теле ребенка кровоподтеки. Помимо телесных повреждений, мальчику нанесли психологическую травму, уверяет женщина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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