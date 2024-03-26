Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичных больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остается 91 человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

В Москве начали гидравлические испытания теплосетей к новому сезону отопления, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в 2024 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.