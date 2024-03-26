Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 13:00

Происшествия

Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Анестезиолог Сергей Буланов рассказал о медэвакуации из "Крокус Сити Холла"

Анестезист Вячеслав Сахаров рассказал о первых минутах работы у "Крокуса" 22 марта

Сотрудник МЧС Илья Жаренов рассказал, как тушили пожар в "Крокус Сити Холле"

Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего в "Крокусе"

Поисковая операция в "Крокус Сити Холле" должна завершиться в 17:00 26 марта

Новости часа: СК РФ просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Более 24 тыс человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичных больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остается 91 человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

В Москве начали гидравлические испытания теплосетей к новому сезону отопления, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в 2024 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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