Новости регионов: в Приморье произошел природный пожар

В Приморье произошел природный пожар. Он охватил 5 тысяч гектаров, сообщили в МЧС. С огнем боролись несколько дней. Пламя распространялось сразу в трех направлениях. В тушении принимали участие более 130 человек. На данный момент пожар потушен.

В Амурской области отменили междугородние автобусные рейсы из-за сильных снегопадов. Снегом заметены дороги к нескольким населенным пунктам региона, их пытаются расчистить. Два циклона принесли три месячной нормы осадков. Для очистки дорог от снега привлекают всю возможную технику. В некоторых районах автобусы не смогли привезти в школу детей, их перевели на удаленку.

