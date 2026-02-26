Сотни российских туристов столкнулись с дождями на Бали

Сотни российских туристов на Бали оказались в эпицентре непогоды. На острове объявлен красный, максимальный уровень погодной опасности. Проливные дожди не прекращаются несколько дней. В ряде районов уровень воды поднимается до метра, затоплены дома и гостиницы.

Туристов из зон подтопления эвакуируют в безопасные места. Местные власти просят избегать подтопленных улиц, не выезжать в горы и следить за официальными предупреждениями. На дорогах встречаются поваленные деревья, их быстро убирают.

