26 февраля, 08:00Происшествия
Сотни российских туристов столкнулись с дождями на Бали
Сотни российских туристов на Бали оказались в эпицентре непогоды. На острове объявлен красный, максимальный уровень погодной опасности. Проливные дожди не прекращаются несколько дней. В ряде районов уровень воды поднимается до метра, затоплены дома и гостиницы.
Туристов из зон подтопления эвакуируют в безопасные места. Местные власти просят избегать подтопленных улиц, не выезжать в горы и следить за официальными предупреждениями. На дорогах встречаются поваленные деревья, их быстро убирают.
