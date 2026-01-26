В Анапе мужчина заказал убийство родственников, чтобы не делить с ними наследство

В Анапе мужчина заказал убийство родственников – двоюродного брата и его жены, чтобы не делить с ними наследство.

Двойное убийство удалось предотвратить полицейским. Они задержали злоумышленника при передаче задатка предполагаемому киллеру. Жизнь родных он оценил в 1,5 миллиона рублей. На данный момент он находится под стражей в ожидании суда. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

