Пожар произошел в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы. Его тушат сотрудники МЧС. На кадрах, которые очевидцы публикуют в Сети, видно, как из окон вырывается открытое пламя.

Огонь охватил с 4-го по 6-й этажи. Спасатели эвакуируют людей. На ликвидацию пожара направлены 65 человек и 18 единиц техники. В оперативных службах сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

