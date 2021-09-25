В горах Кавказа спасли незарегистрированного 82-летнего альпиниста

Петербуржец не зарегистрировался и в метель начал восхождение из поселка Архыз на хребет АбишИра-Ахуба. В назначенное время он не вышел на связь. На поиски пенсионера отправились две группы спасателей.

Обследовав предполагаемые участки поисков, они нашли мужчину на перевале Федосеева. Альпиниста напоили горячим чаем, эвакуировали и передали врачам. Сейчас он в полном порядке.

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