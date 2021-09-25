Сотрудников МЧС наградили за спасение альпинистов на Эльбрусе

Сотрудников МЧС, которые участвовали в спасательной операции на Эльбрусе, наградили.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов.

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