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25 августа, 16:30

Происшествия

Новости мира: площадь лесных пожаров растет в Бразилии

Новости мира: площадь лесных пожаров растет в Бразилии

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Площадь лесных пожаров продолжает расти в Бразилии. Сейчас она составляет 50 тысяч квадратных метров. В огне оказались десятки населенных пунктов. Плантации сахарного тростника стали эпицентром возгорания. Осложняют тушение засуха и сильный ветер. Жителей некоторых городов эвакуируют.

Природная катастрофа произошла в Мексике. Огромное нефтяное пятно обнаружили на пляжах провинции Табаско. По предварительной версии, утечка произошла во время добычи черного золота в Мексиканском заливе.

Во Франции прошли похороны Алена Делона. Прощание было закрытым в небольшой часовне его поместья в коммуне Души под Орлеаном. Приглашенных было всего 40 человек – только дети и самые близкие родственники и друзья.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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