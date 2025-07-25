25 июля, 16:15Происшествия
Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме
Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме. Он намерен лично проконтролировать работу по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в ведомстве.
Число погибших при взрыве в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до 4 человек. Предварительно, там произошла утечка газа. Часть здания обрушилась.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.