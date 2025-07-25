Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме. Он намерен лично проконтролировать работу по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в ведомстве.

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до 4 человек. Предварительно, там произошла утечка газа. Часть здания обрушилась.

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