Дело возбуждено по факту пожара в торговом центре в подмосковном Королеве

Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара в Королеве. Там горел торговый центр "Пионер". По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одном из ресторанов, а затем перекинулся на магазин стройматериалов и распространился на площади 400 квадратных метров.

Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Его причиной могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

