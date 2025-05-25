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25 мая, 22:15

Происшествия

Дело возбуждено по факту пожара в торговом центре в подмосковном Королеве

Дело возбуждено по факту пожара в торговом центре в подмосковном Королеве

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Пожар произошел в торговом центре в Королеве

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Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара в Королеве. Там горел торговый центр "Пионер". По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одном из ресторанов, а затем перекинулся на магазин стройматериалов и распространился на площади 400 квадратных метров.

Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Его причиной могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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